Число погибших от отравления «Боярышником» достигло 60 человек

Число жертв, отравившихся в Иркутске настойкой «Боярышника», достигло 60 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

По словам представителя ведомства, новые жертвы скончались не в медицинских организациях.

Жертвами отравления парфюмерным концентратом «Боярышник» в Иркутске ранее стали 58 человек, в больницах остается 41 человек. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщает ТАСС.