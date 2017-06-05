Число погибших в Орландо увеличилось до шести
Количество убитых в результате стрельбы в американском городе Орландо возросло до шести человек.
Согласно данным местной полиции, один из раненых скончался после госпитализации.
Инцидент произошел несколько часов назад. Первоначально сообщалось о пяти жертвах происшествия. В их числе был и убийца, покончивший с собой.
Полицейским удалось установить, что причиной трагедии стал рабочий конфликт. Человек, расстрелявший людей в офисном здании, был сотрудником компании, из которой его уволили в апреле, сообщает «Интерфакс».
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