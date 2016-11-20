Число погибших при крушении поезда в Индии превысило 100 человек

Количество жертв железнодорожной катастрофы в индийском штате Уттар-Прадеш перевалило за 100 человек. Число пострадавших приближается к 200.

По данным телеканала NDTV, состояние около 80 раненых оценивается медиками как тяжелое. Власти страны, региона, а также Министерство путей и сообщений Индии пообещали выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Причина катастрофы пока не называется. Предполагается, что к крушению пассажирского состава мог привести перелом рельса.

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