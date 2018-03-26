Число погибших в кемеровском ТЦ превысило 50 человек
Количество жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» продолжает расти.
Согласно последним данным, погибли 53 человека. Еще 48 получили ранения, передает Nation News со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Информация также подтверждена СКР.
Пожар начался днем в воскресенье. По одной из версий, причиной возгорания стало неосторожное обращение ребенка с огнем.
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