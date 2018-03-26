Число погибших в кемеровском ТЦ превысило 50 человек

Количество жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» продолжает расти.

Согласно последним данным, погибли 53 человека. Еще 48 получили ранения, передает Nation News со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Информация также подтверждена СКР.

Пожар начался днем в воскресенье. По одной из версий, причиной возгорания стало неосторожное обращение ребенка с огнем.