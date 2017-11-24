Число погибших в египетской мечети превысило 200 человек
Количество жертв теракта в мечети на Синайском полуострове достигло 235 человек. Ранее сообщалось о 155 погибших.
По информации телеканала «Аль-Арабия» среди жертв есть дети. Возросло также количество пострадавших. Согласно последним данным их число достигло 130 человек, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что большинство погибших – сотрудники правоохранительных органов, пришедшие на вечернюю молитву.
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