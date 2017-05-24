Число подозреваемых по делу о теракте в Манчестере возросло до шести

В Великобритании задержаны еще трое подозреваемых в причастности к взрыву на стадионе в Манчестере.

Поскольку некоторое время назад сообщалось о задержании трех человек, количество лиц, попавших под подозрение спецслужб возросло до шести. В британском МВД считают, что террорист, приведший в действие взрывное устройство в понедельник вечером, не мог действовать в одиночку.

По словам главы ведомства Эмбер Радд, атака была спланирована гораздо тщательнее по сравнению с предыдущими, передает ВВС. Это дает основания предполагать, что у смертника были сообщники.

Жертвами теракта в Манчестере стали 22 человека, еще 59 госпитализированы с ранениями различной тяжести. О своей причастности к взрыву заявили террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России).