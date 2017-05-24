Число подозреваемых по делу о теракте в Манчестере возросло до шести

В Великобритании задержаны еще трое подозреваемых в причастности к взрыву на стадионе в Манчестере.

Поскольку некоторое время назад сообщалось о задержании трех человек, количество лиц, попавших под подозрение спецслужб возросло до шести. В британском МВД считают, что террорист, приведший в действие взрывное устройство в понедельник вечером, не мог действовать в одиночку.

По словам главы ведомства Эмбер Радд, атака была спланирована гораздо тщательнее по сравнению с предыдущими, передает ВВС. Это дает основания предполагать, что у смертника были сообщники.

Жертвами теракта в Манчестере стали 22 человека, еще 59 госпитализированы с ранениями различной тяжести. О своей причастности к взрыву заявили террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России).

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Красноярском крае из-за лесных пожаров горят дома

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО