Число отравившихся в Краснодаре превысило 130 человек

В Краснодаре салатом в столовой отравились более 130 человек, работающих в управляющей компании "Магнита". По предварительным данным, салат был заражен сальмонеллой.

– На сегодняшний момент в Специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ) министерства здравоохранения Краснодарского края находится 59 человек, еще 74 заболевших обратились в городскую поликлинику, – сообщили в правоохранительных органах края. Инцидент произошел в минувшую пятницу, сообщает "Коммерсантъ".

У работников АО "Тандер" выявлена острая кишечная инфекция. Ситуацию взяло на контроль региональное управление СКР. Минздрав Краснодарского края заявил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, динамика их заболеваний положительная. В регионе также сообщили, что салат, которым отравились сотрудники управляющей компании, не поставлялся в розничную сеть магазинов "Магнит".

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость «Союзмультфильм» снимет продолжение мультфильмов про дядю Федора и Карлсона

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО