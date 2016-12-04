Число отравившихся в Краснодаре превысило 130 человек

В Краснодаре салатом в столовой отравились более 130 человек, работающих в управляющей компании "Магнита". По предварительным данным, салат был заражен сальмонеллой.

– На сегодняшний момент в Специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ) министерства здравоохранения Краснодарского края находится 59 человек, еще 74 заболевших обратились в городскую поликлинику, – сообщили в правоохранительных органах края. Инцидент произошел в минувшую пятницу, сообщает "Коммерсантъ".

У работников АО "Тандер" выявлена острая кишечная инфекция. Ситуацию взяло на контроль региональное управление СКР. Минздрав Краснодарского края заявил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, динамика их заболеваний положительная. В регионе также сообщили, что салат, которым отравились сотрудники управляющей компании, не поставлялся в розничную сеть магазинов "Магнит".