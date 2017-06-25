Число живущих за чертой бедности в России сократилось на 7%

В первом квартале этого года число людей, живущих за чертой бедности, сократилось на 1,4 миллиона человек и составило 22 миллиона. Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Глава ведомства подчеркнула: «Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, - это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое».

Голикова отметила, что по сравнению с показателем прошлого года число людей, находящихся за чертой бедности, снизлось на 1,4 миллиона человек, пишет ТАСС.

Ранее Газета.ru сообщала, что каждый третий россиянин может оказаться за чертой бедности.