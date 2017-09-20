Число жертв землетрясения в Мексике возросло вдвое
Согласно последним данным, в результате землетрясения в Мексике погибли 226 человек.
По информации главы национальной аварийно-спасательной службы Луиса Фелипе Пуэнте, большинство жертв стихии проживали в Мехико – 117 человек. Сведения о погибших также поступили из штатов Морелос, Пуэбла, Герреро, передает «ТВ Центр».
Землетрясение произошло вечером 19 сентября. Его магнитуда составила 7,1. После него зафиксировано более 10 афтершоков. Ранее сообщалось о 119 погибших.
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