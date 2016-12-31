Число жертв взрывов в столице Ирака возросло до 28

Количество погибших в результате двух взрывов в центре Багдада увеличилось до 28 человек. Еще 54 человека получили ранения.

Ранее сообщалось о 21 погибшем и 44 пострадавших.

Инцидент произошел в торговом районе ас-Синак неподалеку от магазина автомобильных запчастей. Согласно данным полиции, первый взрыв был устроен смертником, а через некоторое время после этого сработала заложенная взрывчатка. По мнению полиции, теракт совершили работавшие в паре смертники, передает агентство АР.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.