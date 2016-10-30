Число жертв взрывов в Багдаде выросло до 17 человек
Жертвами серии взрывов в Багдаде стали по меньшей мере 17 человек, около 60 человек получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АР, которое в свою очередь ссылается на источники в правоохранительных органах Ирака.
Как отмечают полицейские, речь идет не об одном, а о серии терактов.
Ранее телеканал SkyNews Arabia сообщил о восьми погибших и десяти раненых в результате взрыва на одном из городских рынков.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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