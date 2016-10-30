Число жертв взрывов в Багдаде выросло до 17 человек

Жертвами серии взрывов в Багдаде стали по меньшей мере 17 человек, около 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АР, которое в свою очередь ссылается на источники в правоохранительных органах Ирака.

Как отмечают полицейские, речь идет не об одном, а о серии терактов.

Ранее телеканал SkyNews Arabia сообщил о восьми погибших и десяти раненых в результате взрыва на одном из городских рынков.