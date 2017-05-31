Число жертв при взрыве в Кабуле выросло до 49 человек

Жертвами мощного взрыва, прогремевшего в дипломатическом районе столицы Афганистана, стали десятки человек, сотни людей получили серьезные ранения.

У посольства Германии на площади взорвался автомобиль.

По последним данным, число погибших достигло 49 человек. Более 300 человек ранено.

Целью теракта мог стать один из объектов на площади Занбак, рядом располагаются многие государственные структуры. Мишенью могло быть и не посольство Германии, сообщает Interfax.

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