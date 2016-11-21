Число жертв взрыва в мечети в Кабуле выросло до 32 человек
Миссия ООН в Афганистане уточнила число жертв теракта в мечети в одном из районов Кабула. В результате взрыва погибло 32 человека и более 50 получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о 27 погибших и 35 раненых.
«Миссия ООН в Афганистане осуждает атаку на мечеть Бакер уль-Улом в Кабуле, в результате которой погибли по меньшей мере 32 мирных жителя, более 50 получили ранения, многие из них дети», — цитирует РИА «Новости» распространенное пресс-службой миссии сообщение.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в понедельник днем в районе Дар уль-Аман в результате самоподрыва террориста-смертника. Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.
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