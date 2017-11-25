Число жертв теракта в Египте достигло 305 человек
Число погибших в результате теракта в мечети Египта выросло до 305 человек.
Как сообщает RT со ссылкой на Associated Press, среди них были 27 детей. Еще 128 человек получили ранения разной степени тяжести.
Теракт в мечети города Эль-Ариш на севере Синая произошел накануне. Террористы привели в действие взрывное устройство, а после подвергли обстрелу выбегавших из мечети людей.
Следующая новость Леонид Пасечник назначил представителя ЛНР на минских переговорах
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии