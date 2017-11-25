Число жертв теракта в Египте достигло 305 человек

Число погибших в результате теракта в мечети Египта выросло до 305 человек.

Как сообщает RT со ссылкой на Associated Press, среди них были 27 детей. Еще 128 человек получили ранения разной степени тяжести.

Теракт в мечети города Эль-Ариш на севере Синая произошел накануне. Террористы привели в действие взрывное устройство, а после подвергли обстрелу выбегавших из мечети людей.