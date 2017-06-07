Число жертв теракта в Тегеране достигло 12 человек

Министерство юстиции Ирана сообщает о 12 убитых жителях страны во время двойного теракта в Тегеране сегодня утром.

По последней информации, число раненых достигло 39, отмечает РИА Новости.

Утром в Тегеране боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» открыли огонь в парламенте Ирана, одновременно напав на мавзолей имама Хомейни.