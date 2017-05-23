Число жертв теракта в Манчестере превысило 20 человек

Количество погибших в результате взрыва на стадионе в Манчестере увеличилось до 22 человек.

Пострадали в ходе инцидента 59 человек. В общей сложности на стадионе, где проходил концерт поп-звезды Арианы Гранде, собралось 20 тысяч человек. Большинство из них составляли подростки, передает «ТВ Центр».

Взрыв прогремел в фойе. Предполагается, что он был устроен террористом смертником. По сведениям СМИ, бомба была начинена гвоздями.