Число жертв теракта в Лондоне возросло до четырех

Количество погибших в результате инцидента в центре британской столицы увеличилось до четырех человек.

В одном из госпиталей от полученных ранений скончался 75-летний мужчина, передает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Ранее сообщалось о трех жертвах теракта. Ими стали полицейский, гражданка Великобритании и турист из США.

Расследование инцидента продолжается. По подозрению в причастности к нему арестованы восемь человек.