Число жертв теракта в Лондоне возросло до четырех
Количество погибших в результате инцидента в центре британской столицы увеличилось до четырех человек.
В одном из госпиталей от полученных ранений скончался 75-летний мужчина, передает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.
Ранее сообщалось о трех жертвах теракта. Ими стали полицейский, гражданка Великобритании и турист из США.
Расследование инцидента продолжается. По подозрению в причастности к нему арестованы восемь человек.
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