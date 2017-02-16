Число жертв теракта в Багдаде выросло до 39 человек

Жертвами теракта, произошедшего на юге Багдада, стали 39 человек.

По данным местной полиции, заминированный автомобиль взорвался в южной части столицы Ирака.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это преступление.

Накануне взрыв прогремел на оживленной улице в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр. В результате теракта погибли 15 человек, еще 50 получили ранения различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс».