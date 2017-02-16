Число жертв теракта в Багдаде выросло до 39 человек
Жертвами теракта, произошедшего на юге Багдада, стали 39 человек.
По данным местной полиции, заминированный автомобиль взорвался в южной части столицы Ирака.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это преступление.
Накануне взрыв прогремел на оживленной улице в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр. В результате теракта погибли 15 человек, еще 50 получили ранения различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс».
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