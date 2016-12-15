Число жертв стрельбы под Смоленском возросло до четырех

Число погибших в результате стрельбы в селе Ольша Смоленской области возросло до четырех человек. В доме соседа стрелка было найдено тело еще одной женщины.

«При тушении пожара в доме одного из потерпевших и в доме подозреваемого были обнаружены тела двух женщин, предположительно матери потерпевшего и подозреваемого», - цитирует РИА «ФедералПресс» сообщение СКР.

Ранее сообщалось о трех жертвах. По данным следствия, житель Ольши поджог собственный дом, в котором предположительно находилось тело его матери, а затем дом соседа. После этого он открыл стрельбу из автомата, убив хозяина жилища и еще одного жителя села. Кроме того, он обстрелял приехавших по вызову пожарных.

При задержании мужчина попытался покончить с собой. От полученного ранения он скончался в больнице.