Число жертв схода лавины в итальянском отеле выросло до 16 человек
Префектура провинции Пескара сообщила, что число жертв схода снежной лавины в отеле Rigopiano di Farindola в итальянском регионе Абруццо выросло до 16 человек.
Днем работающие на месте ЧП спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело 15-го погибшего, им оказался мужчина. Вечером из-под обломков и снежных завалов было извлечено тело женщины, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Аskanews.
По официальным данным, на момент схода лавины в гостинице находилось 34 человека. Таким образом, пропавшими без вести продолжают считаться 13 человек.
Трагедия произошла 18 января, когда в результате серии подземных толчков произошел сход снежной лавины. Предполагается, что на здание гостиницы обрушилось около 120 тысяч кубометров снега со скоростью 100 километров в час.
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