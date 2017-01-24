Число жертв схода лавины в Италии возросло до 12

Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano di Farindola в центре Италии достигло 12 человек. Накануне спасатели извлекли из-под завалов тела трех жертв стихии.

Отмечается, что поисково-спасательная операция затруднена погодными условиями – снег постепенно превращается в лед, передает агентство АР.

Согласно первоначальным данным, в момент схода лавины в отеле находились около 30 человек. В настоящее время, пропавшими без вести значатся 17 человек.

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