Число жертв схода лавины в Италии возросло до 12

Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano di Farindola в центре Италии достигло 12 человек. Накануне спасатели извлекли из-под завалов тела трех жертв стихии.

Отмечается, что поисково-спасательная операция затруднена погодными условиями – снег постепенно превращается в лед, передает агентство АР.

Согласно первоначальным данным, в момент схода лавины в отеле находились около 30 человек. В настоящее время, пропавшими без вести значатся 17 человек.