Число жертв в результате отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 49 человек

Старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов сообщил о том, что из 57 лиц, употребивших спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник», скончалось уже 49 человек.

- Выявлено 57 лиц, употребивших ядовитую жидкость, 49 из них к настоящему времени скончались, - цитирует Семенова «Интерфакс».

Ранее прокурор Ленинского района Иркутска Станислав Зубовский сообщал о 48 погибших.

- Эта цифра еще будет увеличиваться, поскольку работа по обследованию мест пребывания потенциальных потребителей суррогата – от квартир до коллекторов – продолжается, - предупредил прокурор.

Массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие мужчины и женщины в возрасте 35-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера субботы.

По предварительным данным все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник», на упаковке которого указано, что жидкость не предназначена для питья.

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