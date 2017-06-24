Число жертв отравления алкоголем в Сергиевом Посаде увеличилось до пяти

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Сергиевом Посаде увеличилось до пяти. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.

Она заявила: «Сегодня в больнице скончался пятый пострадавший». Пятым погибшим оказался 42-летний собственник квартиры, где компания из одиннадцати человек распивала спиртные напитки из канистры, которую им преподнес неизвестный мужчина, сообщает ТАСС.

21 июня в реанимации оказались десять жителей Подмосковья, которые отравились суррогатным алкоголем. Еще один человек умер в квартире. Всего в результате отравления погибли пятеро.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек»).