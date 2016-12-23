Число жертв отравления «Боярышником» возросло до 74 человек

Количество умерших поле употребления спиртосодержащего парфюмерного средства «Боярышник» в Иркутске достигло 74 человек.

Общее число пострадавших в результате массового отравления суррогатным алкоголем составляет 122 человека. В настоящее время в больницах остается 31 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Кроме того, стало известно об одном пострадавшем с признаками отравления метиловым спиртом в Братске. По данным СМИ, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В регионе продолжает действовать режим ЧС и запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Возбужденное по факту происшествия уголовное дело передано в центральный аппарат СКР.