Число жертв отравления «Боярышником» возросло до 63

Количество умерших в результате отравления спиртосодержащим парфюмерным средством «Боярышник» в Иркутске достигло 63 человек.

Общее число пострадавших составляет 109 человек. В стационаре в настоящее время находятся 37 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны 12 человек, допрошены – более ста. В Иркутске введен режим чрезвычайно ситуации.