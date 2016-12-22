Число жертв отравления «Боярышником» возросло до 63
Количество умерших в результате отравления спиртосодержащим парфюмерным средством «Боярышник» в Иркутске достигло 63 человек.
Общее число пострадавших составляет 109 человек. В стационаре в настоящее время находятся 37 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны 12 человек, допрошены – более ста. В Иркутске введен режим чрезвычайно ситуации.
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