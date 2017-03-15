Число жертв оползня на мусорной свалке в Эфиопии превысило 100 человек

Количество погибших в результате схода мусорной лавины в столице Эфиопии Аддис-Абебе достигло 113 человек.

Поисковая операция на месте происшествия продолжается. Ранее сообщалось, что в обвал накрыл около 150 человек.

Первые из обнаруженных жертв оползня уже опознаны и похоронены. В стране объявлен трехдневный траур, передает ВВС.

Мусор на свалку на окраине Аддис-Абебы свозился на протяжении более полувека. Поблизости проживали десятки человек в самодельных постройках. Многие из них зарабатывали на жизнь сортировкой мусора.