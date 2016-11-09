Число жертв обрушения кровли на заводе в Екатеринбурге возросло до четырех
Количество погибших в результате обрушения крыши на машиностроительном заводе имени М. И. Калинина в Екатеринбурге увеличилось до четырех человек.
Ранее сообщалось о двух, а затем трех жертвах инцидента и 14 раненых.
Предполагается, что причиной обрушения мог стать снег, скопившийся на крыше после недавних обильных осадков, сообщает РИА «Новости».
Завод входит в состав одного из крупнейших отечественных оборонных предприятий – концерна «Алмаз-Антей».
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