Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 18 человек

Количество погибших в результате наводнения на юге Таиланда увеличилось до1 8 человек. Ранее сообщалось о 12 жертвах стихии.

В общей сложности от наводнения пострадали десять провинций, где оказались подтоплены несколько тысяч населенных пунктов. Так или иначе наводнение затронуло около миллиона человек передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших от удара стихии граждан России нет. Однако часть российских туристов не могут покинуть Таиланд из-за отмены авиарейсов в связи с наводнением.