Число жертв нападений в Тегеране продолжает расти

Количество погибших в результате двойного теракта в столице Ирана возросло до 17 человек.

Ранее сначала сообщалось о 13 погибших, а затем – о 16. Согласно уточненным данным, в числе жертв трагедии три женщины, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инциденты произошли в Тегеране 7 июня. Две группы боевиков атаковали здание парламента Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни. Большинство нападавших были уничтожены силовиками. Ответственность за теракты взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в России). Она также пригрозила иранским властям новыми атаками.