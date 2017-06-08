Число жертв нападений в Тегеране продолжает расти
Количество погибших в результате двойного теракта в столице Ирана возросло до 17 человек.
Ранее сначала сообщалось о 13 погибших, а затем – о 16. Согласно уточненным данным, в числе жертв трагедии три женщины, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Инциденты произошли в Тегеране 7 июня. Две группы боевиков атаковали здание парламента Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни. Большинство нападавших были уничтожены силовиками. Ответственность за теракты взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в России). Она также пригрозила иранским властям новыми атаками.
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