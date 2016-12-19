Число жертв массового отравления в Иркутске продолжает расти

По меньшей мере 30 человек скончались в Иркутске от отравления суррогатным алкоголем.

«В больницах умерли 20 человек, еще 10 скончались дома. Сейчас под наблюдением врачей находится 15 человек, большинство в тяжелом состоянии», - цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря регионального минздрава Татьяну Лебедеву.

Ранее сообщалось, что от отравления погибли 26 человек. Из них шестеро, по данным, прокуратуры, были обнаружены в квартирах и коллекторах. В ведомстве отметили, что число жертв может еще вырасти, поскольку обход мест пребывания потенциальных потребителей суррогата еще не завершен.

Установлено, что причиной отравления стало косметический концентрат «Боярышник», содержащий метиловый спирт. В настоящее время устанавливаются все точки его реализации, средство изымается из продажи. По подозрению в распространении концентрата задержаны два человека.

СМИ отмечают, что на этикетке средства было предупреждение о недопустимости его приема внутрь.

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