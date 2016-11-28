Число жертв крушения вертолета в Крыму возросло до трех

Количество погибших в результате падения частного вертолета в Крыму возросло до трех человек.

Ранее сообщалось только о двух жертвах инцидента. Однако позднее в 150 метрах от места катастрофы было обнаружено тело третьего погибшего. Предполагается, что это – пилот вертолета, сообщает НСН со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧС.

СКР по региону начал проверку по факту происшествия. На месте падения вертолета работает следственно-оперативная группа. Личности погибших и владелец вертолета устанавливаются.