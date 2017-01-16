Число жертв авиакатастрофы в Киргизии превысило 30 человек

Количество погибших в результате крушения турецкого самолета в районе киргизского аэропорта Манас превысило 30 человек.

Согласно данным Минздрава Киргизии, госпитализированы восемь пострадавших. Причем, шестеро из них – дети.

В ведомстве рассказали РИА «Новости», что данные по погибшим и раненым пока не являются окончательными. Счет жертв идет на десятки.

Ранее сообщалось, что грузовой Boeing 747 Turkish Airlines потерпел катастрофу примерно в полутора километрах от ВПП аэропорта Манас. Самолет упал на дачный поселок, что привело к разрушению свыше 30 жилых домов.