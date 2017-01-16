Число жертв авиакатастрофы в Киргизии превысило 30 человек
Количество погибших в результате крушения турецкого самолета в районе киргизского аэропорта Манас превысило 30 человек.
Согласно данным Минздрава Киргизии, госпитализированы восемь пострадавших. Причем, шестеро из них – дети.
В ведомстве рассказали РИА «Новости», что данные по погибшим и раненым пока не являются окончательными. Счет жертв идет на десятки.
Ранее сообщалось, что грузовой Boeing 747 Turkish Airlines потерпел катастрофу примерно в полутора километрах от ВПП аэропорта Манас. Самолет упал на дачный поселок, что привело к разрушению свыше 30 жилых домов.
Следующая новость Правительство России заказало ОАК новый самолет
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии