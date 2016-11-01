После того как желающим начали выдавать участки на всей территории Дальнего Востока, число желающих приобрести «дальневосточный гектар» увеличилось в 20 раз. Такое заявление сделал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

- 12 тысяч человек оставили заявки за один месяц, после того как стали давать участки на территории всего Дальнего Востока, цитирует ТАСС выступление Качаева по итогам заседания комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Заместитель министра напомнил, что прошел ровно месяц с тех пор, как закон о «дальневосточном гектаре» заработал во всех девяти субъектах Дальневосточного федерального округа.

- 450 граждан ежедневно оставляют заявки на получение гектара земли, - уточнил Качаев.