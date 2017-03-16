Число долларовых миллионеров в 2016 году выросло в России до 132 тысяч человек

Согласно результатам мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в 2016 календарном году число долларовых миллионеров в Европе сократилось на четыре процента, в то время как в России оно выросло на 10 процентов и достигло 132 тысяч человек.

«По данным Knight Frank Research в 2016 году число долларовых миллионеров в России увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10 процентов и составило 132 тысячи человек (или 0,1 процента от численности россиян в возрасте старше 15 лет), причем число лиц с состоянием от миллиарда долларов США увеличилась на 11 процентов и составило 83 человек», - цитирует текст доклада ТАСС.

Темпы прироста долларовых миллионеров за последние 10 лет в России не являются самыми высокими, но также превышают европейские.

«За последние 10 лет в России число лиц с состоянием свыше миллиона долларов США увеличилось на 31 процент. В Австралии и Океании за последние 10 лет число лиц с состоянием свыше миллиона увеличилось на 86 процентов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 84 процента, в Латинской и Северной Америке - на 41 и 31 процент соответственно, в Европе - лишь на 13 процентов», - подчеркивается в исследовании.

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