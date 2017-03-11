Численность населения Китая к 2030 году составит 1,45 миллиарда человек

Население Китая к 2030 году составит 1,45 миллиарда человек. Об этом заявил заместитель главы Национального комитета по делам здравоохранения и планированию рождаемости КНР Ван Пэйань.

Как сообщает Global Time, в ближайшие сто лет Китай не столкнется с демографической проблемой. Однако с концу века численность населения страны должна снизиться до 1,1 миллиарда человек.

Издание отмечает, что после ослабления политики контроля рождаемости семьи, в которых один из родителей не имеет братьев и сестер, смогли иметь второго ребенка. В связи с этим в Китае за 2016 год было зарегистрировано 18,46 миллиона новорожденных.

В 70-е годы прошлого столетия в КНР семья могла иметь только одного ребенка. В 2015 году ограничение рождаемости было отменено, сообщает РБК.