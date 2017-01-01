В числе высланных из США оказалась беременная женщина и пятеро больных детей

Пресс-секретарь Посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин рассказал, что в числе высланных из США российских граждан, членов семей дипломатов, объявленных Белым домом персонами нон грата, находятся беременная женщина и пятеро больных гриппом детей.

- Можете себе представить, насколько ограниченные сроки, насколько срочно нужно было собраться. Коллектив дружный. Помогали друг другу, помогало чувство локтя, - цитирует Лахонина «Лайф».

По словам дипломата, перед взлетом командир корабля сообщил, что отправляющиеся в Москву дети приглашены на Кремлевскую елку.

Ранее сообщалось, что 29 декабря США ввели против России очередные санкции, а также объявили о депортации 35 дипломатов из РФ, которых президент США назвал «профессиональными разведчиками».

Самолет с дипломатами вылетел из Вашингтона около полутора часов назад. Ожидается, что он приземлится во Внуково в третьем часу ночи по московскому времени.