В числе погибших в Кемерове девять детей
Количество жертв пожара в кемеровском торговом центре вновь увеличилось.
Согласно последним данным, погибли 56 человек, в том числе девять детей, передает «ТВ Центр» со ссылкой на СКР.
В больницах находятся 11 пострадавших. Состояние некоторых из них оценивается медиками как тяжелое. Еще столько же числятся пропавшими без вести. Об их судьбе пока ничего не известно.
Возгорание могло возникнуть из-за детской шалости с огнем или же в результате проблем с электросетями в здании.
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