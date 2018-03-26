В числе погибших в Кемерове девять детей

Количество жертв пожара в кемеровском торговом центре вновь увеличилось.

Согласно последним данным, погибли 56 человек, в том числе девять детей, передает «ТВ Центр» со ссылкой на СКР.

В больницах находятся 11 пострадавших. Состояние некоторых из них оценивается медиками как тяжелое. Еще столько же числятся пропавшими без вести. Об их судьбе пока ничего не известно.

Возгорание могло возникнуть из-за детской шалости с огнем или же в результате проблем с электросетями в здании.