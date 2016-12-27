В числе пассажиров разбившегося Ту-154 были 28 жителей МО
В результате крушения самолета ту-154 Минобороны России погибли 28 жителей Подмосковья.
По словам министра соцразвития области Ирины Фаевской, власти региона делают все необходимое для оказания психологической и материальной помощи семьям жертв катастрофы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она отметила, что Минсоцразвития МО глубоко соболезнует близким погибших.
Ранее сообщалось, что власти области выплатят семьям жертв трагедии по одному миллиону рублей.
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