РФ в числе лидеров по кибербезопасности среди стран СНГ

Российская Федерация заняла второе место по уровню компьютерной безопасности среди стран СНГ.

Первое место, согласно «Глобальному индексу кибербезопасности-2017» (ГИК), который составлен Международным телекоммуникационным союзом (МТС) ООН, занимает Грузия.

Кроме того, в мире Россия по уровню кибербезопасности занимает 10 место. Всего же в мировом рейтинге 21 государство, среди которых лидируют Сингапур, США и Малайзия, сообщает РИА «Новости».

МТС ООН составлял рейтинг на основе следующих показателей: правовые, технические и организационные меры, развитие потенциала и сотрудничество.