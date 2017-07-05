РФ в числе лидеров по кибербезопасности среди стран СНГ
Российская Федерация заняла второе место по уровню компьютерной безопасности среди стран СНГ.
Первое место, согласно «Глобальному индексу кибербезопасности-2017» (ГИК), который составлен Международным телекоммуникационным союзом (МТС) ООН, занимает Грузия.
Кроме того, в мире Россия по уровню кибербезопасности занимает 10 место. Всего же в мировом рейтинге 21 государство, среди которых лидируют Сингапур, США и Малайзия, сообщает РИА «Новости».
МТС ООН составлял рейтинг на основе следующих показателей: правовые, технические и организационные меры, развитие потенциала и сотрудничество.
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