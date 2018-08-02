Чиновников России предложили оценивать по уровню культуры

Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Елабуге предложила оценивать глав регионов и мэров городов не только по социально-экономическим показателям и работе ЖКХ, но и по состоянию объектов историко-культурного наследия, находящихся на их территории.

Участники также обсуждали реализацию майского указа Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Он поручил укреплять «российскую гражданскую идентичность на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России».

Участники конференции решили привлекать представителей бизнеса к реставрации исторических зданий, сохранению объектов культурного наследия и созданию современных культурных пространств.

Для этого необходимо доработать федеральный закон о меценатстве, предоставляя таким бизнесменам льготы, в том числе налоговые, сообщает «Парламентская газета».

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