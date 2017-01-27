Чиновники из Снежинска получили условные сроки за стрельбу в детском лагере

Двое сотрудников управления образования администрации Снежинска приговорены к полутора годам лишения свободы условно за стрельбу из пневматического оружия на территории детского лагеря.

Инцидент произошел летом прошлого года. Согласно данным следствия, чиновники, будучи пьяными, заходили с оружием в руках в корпуса лагеря, где отдыхали подростки. Они заставляли детей ложиться на пол и производили выстрелы в непосредственной близости, подвергая опасности их здоровье. С

уд признал чиновников виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору). Наряду с условным наказанием они были лишены права заниматься педагогической деятельностью на тот же срок, передает РИА ФедералПресс.

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