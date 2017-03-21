Чиновники получат 100 тысяч рублей на повышение квалификации

Российские чиновники получат именной сертификат на 100 тысяч рублей для посещения тренингов личностного роста, командообразования, лидерства, тайм-менеджмента и внутренней мотивации.

Госслужащие также смогут оплатить сертификатом изучение иностранных языков, в том числе и за рубежом.

По данным газеты «Известия», соответствующий законопроект правительства в Госдуме должны рассмотреть в апреле.

Образовательные программы будут проходить через госзакупки. Реализация не потребует дополнительных расходов из бюджета, Ura.ru.