Чиновники получат 100 тысяч рублей на повышение квалификации
Российские чиновники получат именной сертификат на 100 тысяч рублей для посещения тренингов личностного роста, командообразования, лидерства, тайм-менеджмента и внутренней мотивации.
Госслужащие также смогут оплатить сертификатом изучение иностранных языков, в том числе и за рубежом.
По данным газеты «Известия», соответствующий законопроект правительства в Госдуме должны рассмотреть в апреле.
Образовательные программы будут проходить через госзакупки. Реализация не потребует дополнительных расходов из бюджета, Ura.ru.
Следующая новость Сирийские военные сбили беспилотник Израиля
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии