Чиновники Федерального казначейства арестованы за мошенничество

Заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, отвечавший в ведомстве за развитие IT, и начальник управления информационных систем казначейства Сергей Павлов арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным газеты «Коммерсант», задержанный ранее председатель совета директоров IT-компании «Сириус» Роман Павлов, являющийся родным братом Сергея Павлова, в последние шесть лет получил госконтракты на поставку техники в Федеральное казначейство на 195 миллионов рублей.

Следователи установили, что компания занимались поставками компьютерной техники, оборудования и техподдержкой в различных управлениях Федерального казначейства.

Отмечается, что Гуральникова перевели в Москву из Краснодара в 2010 году, а он привел за собой Сергея Павлова. Вскоре компания «Сириус» открыла свое подразделение в Москве. Все фигуранты уголовного дела были задержаны в середине мая, уточняет Ura.ru.

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