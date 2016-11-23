Чиновники будут сообщать работодателям о своих аккаунтах в соцсетях

Госслужащие должны до 1 апреля 2017 года сообщить работодателям о всех имеющихся аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах.

Как пишет газета «Известия», Минтруд уже подготовил специальную форму, которую все чиновники должны будут заполнить. За отказ от предоставления данных, а также за сокрытие имеющихся страниц, предусматривается наказание в виде увольнения.

Основанием для обязательного отчета об участии госслужащих в соцсетях и блогах стала вступившая в силу 1 июля 2016 года ст. 20.2 закона «О государственной гражданской службе» (79-ФЗ), которая обязывает чиновников сообщать, в каких социальных сетях и форумах они участвуют и под какими именами.

Главной целью такого регулирования является «обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики». Представленные данные об участии в соцсетях, блогах и форумах не будут общедоступными.