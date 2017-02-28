Чиновники будут отчитываться об аккаунтах в соцсетях
Государственные и муниципальные служащие обязаны будут уведомлять свои организации о имеющихся аккаунтах в социальных сетях. Правительство РФ утвердило соответствующий проект Минтруда.
Чиновники должны сообщить работодателям о своих аккаунтах в социальных сетях, а также предоставить ссылки на свои блоги, микроблоги и личные сайты.
Присутствие на сайтах знакомств чиновникам тоже можно не афишировать, но только в том случае, если в анкетах не указано реальное имя госслужащего и нет его фотографии, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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