Чиновники будут отчитываться об аккаунтах в соцсетях

Государственные и муниципальные служащие обязаны будут уведомлять свои организации о имеющихся аккаунтах в социальных сетях. Правительство РФ утвердило соответствующий проект Минтруда.

Чиновники должны сообщить работодателям о своих аккаунтах в социальных сетях, а также предоставить ссылки на свои блоги, микроблоги и личные сайты.

Присутствие на сайтах знакомств чиновникам тоже можно не афишировать, но только в том случае, если в анкетах не указано реальное имя госслужащего и нет его фотографии, сообщает «Санкт-Петербург.ру».