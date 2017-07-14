Чиновника МВД раскритиковали за высказывание об «Икарусах»

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что упреки заместителя министра внутренних дел Александра Горового автобусов «Икарус» в неэстетичности надуманны.

«Эстетические требования очень субъективны. Речь должна идти об объективных критериях. На дорогах не должен появляться неисправный и небезопасный транспорт. Следить за этим должны в том числе сотрудники Госавтоинстпекции, - заявил он в интервью НСН.

Собеседник издания также предположил, что подоплекой к словам чиновника может служить чей-то корыстный интерес. «Не исключаю, что это сделано в интересах каких-то транспортных компаний, которые просто расчищают рынок», - сказал Похмелкин.

Ранее Горовой заявил, что сегодня нередко в перевозках иностранных рабочих задействуются «Икарусы», отслужившие не один десяток лет. По словам замминистра, эти автобусы устарели и не отвечают эстетическим требованиям, поэтому их следует убрать с российских дорог.