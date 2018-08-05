Чиновник из Твери втоптал в грязь жителей села за «мини-майдан»
На открытии фонаря в селе Холмец Тверской области глава района Олег Дубов стал оскорблять сельчан из-за того, что те указали чиновнику на ошибки.
Местные жители просили Дубова повесить освещение у остановки автобуса рядом с магазинами и школой, чтобы он освещал дорогу, а не рядом стоящий дом. В ответ на замечания чиновник заявил, что это «не их ума дело».
Дубов назвал возмущение граждан «мини-майданом» и подчеркнул, что администрация может оставить без помощи территории, где допускается проведение протестных акций, передает агентство «URA.RU».
На инцидент отреагировал блогер Илья Варламов: она написал текст, осуждающий поведение чиновника. Глава района в ответ на это указал, что статья заказная и была написана за 700 тыс. рублей.
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