Чиновник из Твери втоптал в грязь жителей села за «мини-майдан»

На открытии фонаря в селе Холмец Тверской области глава района Олег Дубов стал оскорблять сельчан из-за того, что те указали чиновнику на ошибки.

Местные жители просили Дубова повесить освещение у остановки автобуса рядом с магазинами и школой, чтобы он освещал дорогу, а не рядом стоящий дом. В ответ на замечания чиновник заявил, что это «не их ума дело».

Дубов назвал возмущение граждан «мини-майданом» и подчеркнул, что администрация может оставить без помощи территории, где допускается проведение протестных акций, передает агентство «URA.RU».

На инцидент отреагировал блогер Илья Варламов: она написал текст, осуждающий поведение чиновника. Глава района в ответ на это указал, что статья заказная и была написана за 700 тыс. рублей.