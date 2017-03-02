Чиновник в Томской области промотал зарплатный фонд в интернет-казино
В 2016 году служащий администрации Вавиловского сельского поселения Томской области незаконно присвоил деньги из зарплатного фонда, которые он затем проиграл в покер через интернет.
С мая по декабрь минувшего года чиновник совершил хищение 180 тысяч рублей, которые поступили в кассу администрации за аренду земли и имущества и предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Похищенные деньги чиновник потратил на игру в онлайн-покер на сайте PokerStars. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и добровольно возместил украденную сумму.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии