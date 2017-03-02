Чиновник в Томской области промотал зарплатный фонд в интернет-казино

В 2016 году служащий администрации Вавиловского сельского поселения Томской области незаконно присвоил деньги из зарплатного фонда, которые он затем проиграл в покер через интернет.

С мая по декабрь минувшего года чиновник совершил хищение 180 тысяч рублей, которые поступили в кассу администрации за аренду земли и имущества и предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Похищенные деньги чиновник потратил на игру в онлайн-покер на сайте PokerStars. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и добровольно возместил украденную сумму.