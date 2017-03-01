Чиновник в Саратове украл раритетные книги на сумму в 1,2 млрд рублей

Бывший начальник отдела технического и хозяйственного обеспечения Госархива Саратовской области Алексей Полынин подозревается в хищении 46 уникальных церковных книг начала 19 века. Он продавал их через интернет по цене от 500 до 1000 рублей, хотя реальная стоимость каждого экземпляра может доходить до 30 млн рублей.

В течение 2016 года подозреваемый незаконно выносил книги из хранилища и сбрасывал их из окна на территорию прилегающей к зданию стройки, где позже их подбирал. Все книги он продал через сайт объявлений «Авито», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание «Общественное мнение». В общей сложности Полынин украл 46 экземпляров церковных метрических книг 1821–1825 годов.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Саратовской области Татьяны Казаченко, покупателями ценнейших изданий выступили два специалиста по генеалогии. В ходе расследования все книги были возвращены в архив. Возбуждено уголовное дело.

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Места: Россия
Организации: МВД, Генпрокуратура
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