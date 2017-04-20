Чиновник подмосковного Минздрава попался на многомиллионных взятках

Начальник управления Минздрава Московской области задержан по подозрению в получении взяток на два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР Главного следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, чиновник неоднократно получал взятки от представителей коммерческих организаций. Суммы варьировались от 25 тысяч до нескольких миллионов рублей.

За вознаграждение подозреваемый способствовал выдаче предпринимателям лицензий на осуществление медицинской деятельности, а также содействовал в получении контрактов на поставку расходных материалов в больницы Московской области.

ГСУ СКР по Московской области в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 290 уголовного кодекса (УК) РФ (Получение взятки) и статье 291 УК РФ (Дача взятки), сообщает «Федерал пресс».